Волгоград в цифрах: город спустя 436 лет

05.09.2025
Волгоградстат к очередной годовщине со дня образования города-героя «нарисовал» портрет областного центра, который в эти дни отмечает 436-й день рождения. 

Напомним, история города началась в 1589 году с основания крепости Царицын, получившей свое название благодаря реке Царица. Решение о начале строительства было принято царем Фёдором Иоанновичем для обеспечения безопасности южных границ Московского государства от набегов кочевников.

С той поры прошло более четырех столетий.  Современный Волгоград – это крупный промышленный и административный центр Волгоградской области, занимающий площадь 86 тыс. гектаров.

В городе зарегистрировано 16,6 тыс. организаций и 28,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Промышленность Волгограда представлена широким спектром выпускаемой продукции, развито химическое и металлургическое производство, производство продуктов питания и напитков. 

В Волгограде насчитывается 14 театров и кинотеатров, 24 музея и галереи, 19 библиотек, 6 концертных залов и филармоний, 37 больниц и 186 поликлиник. Площадь жилищного фонда составляет 27,0 млн кв. м.

Для развития спорта  в городе имеется 1520  сооружений. Самый крупный спортивный объект  - стадион «Волгоград Арена».

Волгоград в последние годы стал местом притяжения туристов. В прошлом году 500 тысяч человек воспользовались услугами 131 гостиниц, мотелей, хостелов и турбаз. В областном центре функционируют 600 заведений общепита. 

В этом году празднование Дня города совпало с проведением молодежного фестиваля Юга России – #ТриЧетыре, который стартовал накануне, 4 сентября. Ранее была опубликована полная программа празднования. 


