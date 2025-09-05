В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра Пака

Волгоградский областной суд сформировал коллегию присяжных-заседателей из 8 человек, с участием которых будет рассмотрено уголовное дело по обвинению 74-летнего Александра Пака в убийстве на автомобиле BMW многодетной матери Екатерины Буравлевой.

- Коллегия присяжных сформирована. Первое заседание по рассмотрению уголовного дела по существу назначено на 10 сентября, - сообщил V102.RU заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

Напомним, что отбор присяжных прошел в закрытом режиме. Кандидатов случайным образом выбрала программа, им были направлены уведомления и приглашения в суд. Всего было направлено порядка 2000 таких приглашений. Порядок отбора присяжных регламентируется УПК РФ.

Накануне Пака, который с середины июля из-за болезни находился в ЛИУ-15, наконец доставили на судебный процесс. В ходе заседания были определены организационные моменты.

Уголовный процесс над Паком пройдет с участием присяжных-заседателей по его ходатайству.

По версии следствия, 22 октября 2024 года Александр Пак, совершив ДТП, намеревался скрыться с места происшествия. Его попыталась остановить Екатерина Буравлева, схватившись за ручку водительской двери внедорожника BMW. Подсудимый совершил несколько маневров, в результате чего женщина упала на дорогу, после чего по ней проехал на своей машине Пак. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали.

За её жизнь месяц боролись сначала волгоградские, а затем и московские медики. Однако 29 ноября 2024 года Екатерина скончалась.

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.