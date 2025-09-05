Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиков





В Волгоградской области региональное управление ФССП России подвело итоги работы с задолженностями по алиментам. За 8 месяцев 2025 года специалисты помогли взыскать с нерадивых отцов более 1 млрд рублей.

- К должникам применен комплекс мер, предусмотренный законодательством, в целях понуждения их к исполнению родительских обязанностей, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности, - подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении неплательщиков уже составлено 1093 протокола об административном правонарушении, а также возбуждено 666 уголовных дел. Сразу 24 злостных должника были по суду лишены свободы.