Общество

Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиков

Общество 05.09.2025 12:19
0
05.09.2025 12:19


В Волгоградской области региональное управление ФССП России подвело итоги работы с задолженностями по алиментам. За 8 месяцев 2025 года специалисты помогли взыскать с нерадивых отцов более 1 млрд рублей.

- К должникам применен комплекс мер, предусмотренный законодательством, в целях понуждения их к исполнению родительских обязанностей, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности, - подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении неплательщиков уже составлено 1093 протокола об административном правонарушении, а также возбуждено 666 уголовных дел. Сразу 24 злостных должника были по суду лишены свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.09.2025 16:15
Общество 05.09.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:06
Общество 05.09.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:00
Общество 05.09.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:59
Общество 05.09.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:35
Общество 05.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:14
Общество 05.09.2025 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:14
Общество 05.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:12
Общество 05.09.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 13:25
Общество 05.09.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 12:50
Общество 05.09.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 12:21
Общество 05.09.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 11:30
Общество 05.09.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 11:02
Общество 05.09.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 10:04
Общество 05.09.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 09:11
Общество 05.09.2025 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
 