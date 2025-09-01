В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитов





Центробанком с 1 сентября введен новый порядок выдачи кредитов и займов. Теперь заемщики не смогут сразу получить денежные средства после подписания договора о кредите.

Период охлаждения призван защитить граждан о мошенников, которые вынуждают людей оформлять кредиты под надуманными предлогами. Мера поможет сократить количество мошеннических преступлений.

При оформлении займа от 50 до 200 тысяч рублей деньги будут выдаваться через четыре часа, а если сумма превышает 200 тысяч рублей – период ожидания продлится 48 часов.

Нововведение, помимо кредитов и микрозаймов, также коснется и кредитных карт при повышении лимита. Под ограничения не попадут кредиты до 50 тысяч рублей, ипотека, образовательные займы и автокредиты.