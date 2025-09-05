Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублей





Эксперты сервиса hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, будущему управляющему стоматологической клиникой работодатель готов платить 500 тысяч рублей.

Хирургу-офтальмологу готовы платить работодатели 400 тысяч рублей. За эти деньги кандидат должен уметь исследовать глазное дно, проводить лазерную хирургию и первичную диагностику.

На третьем месте – директор агропромышленного комплекса с доходом от 300 тысяч рублей. Будущий руководитель должен иметь высшее образование и опыт в управлении производством и сельским хозяйством.

Управленцу отелем обещают заработную плату от 200 тысяч рублей. Соискатель должен иметь высшее образование и опыт работы в данном бизнесе от 2 лет.

Ту же сумму обещают и программистам со знанием 1С. В обязанностях – исследование бизнес-процессов и информационных систем.