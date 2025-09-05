Происшествия

Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркой

Происшествия 05.09.2025 10:43
4 сентября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась утром на территории райцентра.

- В 09:15 напротив дома № 53 «а» по ул. Рабочая р.п. Средняя Ахтуба произошло столкновение автомобилей SsangYong и «ВАЗ-2113». В результате автомобиль «ВАЗ» откинуло на опору ЛЭП, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, «Лада» 13-й модели получила серьёзные повреждения. Железобетонной опорой машину буквально сплющило. Кроме того, после удара легковушка лишилась одной из дверей.

Отметим, по информации правоохранителей, двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы.

Лента новостей

12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
 