Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркой





4 сентября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась утром на территории райцентра.

- В 09:15 напротив дома № 53 «а» по ул. Рабочая р.п. Средняя Ахтуба произошло столкновение автомобилей SsangYong и «ВАЗ-2113». В результате автомобиль «ВАЗ» откинуло на опору ЛЭП, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, «Лада» 13-й модели получила серьёзные повреждения. Железобетонной опорой машину буквально сплющило. Кроме того, после удара легковушка лишилась одной из дверей.

Отметим, по информации правоохранителей, двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы.