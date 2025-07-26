Одна неосторожная операция может изменить все: что стоит за новым законом о дропперах





В июле в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Теперь сообщникам мошенников, помогающих проворачивать обманные схемы и выводить украденные деньги, грозит до шести лет лишения свободы. Самые популярные вопросы о преступлении и следующим за ним наказании разобрали в материале ИА «Высота 102».

Кто такие дропперы?

О пособниках мошенников, помогающих им в выводе украденных денег, заговорили не сегодня и не вчера. Однако предложения легкого заработка все ещё кружат голову многим горожанам.

– Дропперы чаще всего — подставные люди: студенты, молодежь, иногда пенсионеры, которых привлекает обещание легкого заработка. Даже если формально они не знали о преступном характере операций, сама передача реквизитов по новому закону — основание для уголовной ответственности, – рассказывает начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. – Ужесточение закона объясняется резким ростом мошеннических схем, связанных именно с включением в них дропперов. До нового закона они зачастую уходили от ответственности, ссылаясь на «неведение» или небольшую роль в схеме. Теперь же у правоохранительной системы существует чёткий инструмент, и ответственность наступает даже без доказывания прямого умысла.

Кого завлекают в преступные схемы?

Чаще всего по одну сторону баррикад с мошенниками работают молодые люди. Им предлагают быстрые деньги за простейшую, но совсем не безобидную услугу. Впрочем, в последнее время в связке с аферистами оказываются и пожилые люди. Схемы для их вовлечения в незаконный «бизнес» стары и бесхитростны – собеседники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждая помочь им в работе высокопарными словами о долге и гражданской позиции.

– Мошенники активно выходят на уязвимые категории граждан, используя утечки данных, объявления о работе и звонки с заманчивыми предложениями подработки или помощи. Чаще всего они могут представляться как силовиками, так и сотрудниками банков. В первом случае давление строится на идее «секретного задания», акцентах на патриотизм и «государственную важность действий». Пенсионерам внушают, что они участвуют в спецоперации, направленной на поимку преступников, и осторожно втягивают в процесс обналичивания украденных средств, – объясняет Сергей Пименов. – Во втором случае используется классическая «банковская легенда» – людей пугают санкциями, блокировками, несанкционированным доступом к счёту. Часто злоумышленники используют поддельные номера и сайты, создавая полную иллюзию официальности.

Еще одна популярная и, увы, рабочая схема связана с якобы ошибочным переводом. Рассказывая историю о деньгах, которые нужны им на благое дело именно сейчас, мошенники убеждают своих собеседников как можно скорее вернуть все средства.

– Получив на карту деньги, пенсионер по просьбе «отправителя» возвращает их – но не тому, кто прислал, а другому человеку. Такие «дропперы по незнанию» – удобный инструмент для преступников: в случае расследования вся цепь переводов логически уходит на обычного пенсионера, которого сложно привлечь к ответственности из-за возраста и отсутствия злого умысла. Также активно используются эмоциональные манипуляции: запугивание, угрозы блокировки пенсии или привлечения к уголовной ответственности легко выбивают пожилого человека из равновесия. В уязвимом состоянии он склонен подчиняться указаниям «госорганов». Для большей убедительности мошенники присылают фальшивые удостоверения в мессенджерах, поддельные записи разговоров и даже «подтверждения из прокуратуры», - предостерегает сотрудник Банка России. - Еще одна рабочая форма аферистов – личный контакт с жертвой. Правда, на этот шаг они идут реже. У банкоматов человеку сообщают, что «сломалась карта», «не проходит платёж», и просят помочь. В этой ситуации горожане проявляют искреннюю жалость и, не подозревая, соглашаются на незаконную операцию.





А если на счет пришла крупная сумма? Но деньги чужие..

В первую очередь волгоградцам советуют не обольщаться. Чужие деньги все равно останутся чужими. При ошибочном зачислении горожанам не стоит отвечать на звонки, вникать в историю и пытаться помочь. Единственный верный шаг в этом случае - звонок в банк.

– Не радуйтесь неожиданным «подаркам» на карту. Если вы не ожидали конкретного перевода от знакомого или организации, и вам неясно, от кого и зачем эти деньги, – это уже повод насторожиться, – отмечает Сергей Пименов. – А если после поступления денег вам звонит незнакомый человек, который представляется отправителем и настойчиво просит вернуть средства на указанный им реквизиты, знайте, что с вами говорит мошенник.

– Не вступайте в разговор, даже если собеседник звучит убедительно.

– Не переводите деньги по реквизитам, которые диктует незнакомый человек. В этом случае вы рискуете стать дроппером. При этом доказать свою невиновность будет крайне сложно. Более того, по новым законам за это предусмотрена уголовная ответственность.

– Не оставляйте деньги себе. В этом случае банк может заблокировать ваш счет, как связанный с мошенничеством, а вас с большой долей вероятности начнут проверять как возможного соучастника. К тому же, настоящий владелец счета, с которого украли деньги для перевода вам, может через суд потребовать их вернуть ему, а не мошенникам.

– Позвоните в службу поддержки своего банка. Используйте официальные номера с сайта или с обратной стороны карты. Сообщите оператору, что на ваш счет поступил перевод от неизвестного отправителя. Попросите отправить эти средства обратно по тем же реквизитам, с которых они поступили. Важно: возврат не должен отправляться на новые реквизиты.

Что за это будет?

Если на клиента банка падет тень сомнения, сотрудники начнут в буквальном смысле связывать его по рукам и ногам.

– Главным виновником для жертвы мошенников становится именно дроппер, так как человек видит его реквизиты. После подачи заявления в полицию информация о дроппере моментально попадает в единую базу Банка России, – комментирует начальник отдела безопасности. – После этого для пользователя устанавливается строгий лимит на переводы - максимум 100 тысяч рублей в месяц. Это касается переводов другим людям, самому себе, оплат крупных покупок онлайн. Для более крупного перевода человеку придется лично прийти в отделение банка с паспортом и объяснить каждую операцию. Также при возникновении подозрений закроется доступ к онлайн-банкингу, любые попытки перевести вам деньги будут сопровождаться предупреждением о подозрительности операций - в конце концов такие переводы будут блокироваться. Исключением станут только государственные выплаты – зарплаты, пенсии, субсидии. Их зачислят на счет даже несмотря на блокировку. Однако распоряжаться ими можно будет только по одной единственной схеме – снятие наличных в кассе отделения. Отправить их переводом или вывести через банкомат также не получится. Такие жесткие последствия – это не только прямое наказание за пособничество мошенникам, но и системный барьер, направленный на то, чтобы сделать подобное «зарабатывание» максимально невыгодным.





Сколько будут действовать ограничения?

Относительно недолгой финансовая изоляция будет для тех, кто по результатам проверки снимет с себя все подозрения.

– Срок ограничений зависит от исхода проверки. Если подозрения не подтвердятся, то их снимут относительно быстро. Если же возбуждено уголовное дело, то ограничения продлятся до его завершения. Это может занять месяцы или даже годы. При подтверждении вины ограничения могут быть заменены на иные меры, но сам факт осуждения создаст долгосрочные проблемы с доступом к финансовым услугам. Еще раз повторюсь, срок не является фиксированным, он напрямую привязан к ходу и результатам расследования правоохранительных органов и судебного процесса. Чем серьезнее ситуация, тем дольше продлятся ограничения, – подытоживает Сергей Пименов.

Впрочем, при участии в мошеннических схемах финансовые трудности могут показаться лишь цветочками. Закон о дропперах дополнил статью 187 Уголовного кодекса и ввёл максимально возможное наказание — до шести лет лишения свободы и штрафы до миллиона рублей. Возможны также обязательные и исправительные работы и ограничение свободы.

Как не создать себе ненужных проблем?

Советы банковских работников наверняка известны каждому. Но, сталкиваясь с обманом изо дня в день, специалисты Банка России повторяют классику: «Никогда не говорите с неизвестными».

– Главное правило финансовой безопасности – никогда никому не передавать свои банковские карты, не сообщать логины, пароли, PIN-коды и не разрешать другим пользоваться вашими счетами, даже если речь идёт о знакомых или родственниках. Любое предложение «заработать» на предоставлении своих банковских данных – это огромный красный флаг, и за ним стоит криминальная схема.

– Если на ваш счёт поступили деньги от неизвестных лиц, ни в коем случае не переводите их обратно самостоятельно – немедленно свяжитесь со своим банком и сообщите о подозрительной операции.

– Родителям важно разговаривать со своими детьми о финансовой безопасности, объяснять, в чём опасность подобных схем, и контролировать, какие карты есть у ребёнка и как они используются.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»