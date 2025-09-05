Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под суд

Двое молодчиков предстанут перед судом после жесткого избиения 19-летнего парня на остановке «Юность» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Следователи обвиняют их по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц.





Напомним, что избиение произошло на севере Волгограда 25 апреля 2025 года и попало под прицел камер уличного наблюдения. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», упав в результате одного из уларов и ударившись головой об асфальт, жертва молодчиков получил тяжелую травму и некоторое время оставался в коме. Как стало известно сегодня, 5 сентября, благодаря усилиям врачей больницы №25, молодому человеку удалось выжить.

В пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области уточняют, что на момент драки одному из ее участников было всего 17 лет. Второму было уже 18.

– В настоящее время расследование завершено. Обвиняемые ознакомились с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, – сообщила 5 сентября официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области.