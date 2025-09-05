



Минцифры перечислило сервисы, которые будут работать в период глобальных отключений мобильного Интернета. Как пояснили в ведомстве, россиянам будут доступны наиболее востребованные и социально значимые приложения.

Министерство совместно с сотовыми операторами разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные ресурсы. Операторы уже начали обеспечивать доступ к этим сервисам в пилотном режиме.

Список сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. В него вошли соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Также будет дан доступ к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ.

В ведомстве также пообещали оперативно пополнять данный список необходимых для россиян интернет-ресурсов.