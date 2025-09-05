Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдок

55-летний житель города Волжского Волгоградской области идет под суд по обвинению в причинении крупного ущерба в результате столкновения баржи и плавдока. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, это происшествие случилось в сентябре 2024 года на реке Волга Волгоградского водохранилища в Саратовской области.

- Обвиняемый, управляя буксиром в составе с груженой баржей в акватории Саратовского речного порта, не обеспечил соблюдение безопасного скоростного режима, в результате чего произошел навал баржи на плавучий док, что повлекло за собой механические повреждения, - рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Ранее Западное МСУТ СК России сообщало, что 7 сентября 2024 года на реке Волга Волгоградского водохранилища буксир-толкач «Речной-43» в составе с баржой «7503» при заходе произвел навал баржи на «Плавдок № 2». В результате инцидента плавдок получил повреждение, что повлекло причинение материального ущерба собственнику.

Управлявший баржей капитан-механик обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Заводской районный суд Саратова.

Фото: Южной транспортной прокуратуры / t.me