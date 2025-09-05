Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭС

Росводресурсы незначительно изменили объем сбросов на Волжской ГЭС. С 11 сентября по 10 октября они составят от 5300 до 5500 кубометров в секунду. До 10 сентября через волгоградский гидроузел ежесекундно проходило от 5100 до 5500 кубометров.
Как пояснили в Росводресурсах, режим работы фактически сохранен и для других гидроузлов. Это связано со стабильной гидрологической обстановкой в бассейнах Волги и Камы. По данным Росгидромета, суммарный
В сентябре, по прогнозам метеорологов, также ожидается приток, близкий к нормативным значениям: 8,9 – 12,9 км3 при норме 11,5 км3. Прогноз суммарного притока в третьем квартале не изменился: 29 – 37 км3 (норма –
В ведомстве отметили, что установленные режимы работы оптимальны для того, чтобы в сентябре – начале октября полностью обеспечивать потребности судоходства, а также сельскохозяйственные, рыбохозяйственные и бытовые нужды.