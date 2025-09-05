В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыре





В Волгограде сегодня, 5 сентября, на всех площадках фестиваля #ТриЧетыре стартовали соревновательные мероприятия среди студенческих команд-участниц. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в турнирах участвуют 120 молодежных команд Волгограда и области.

Соревнования проходят на верхней и нижней террасах Центральной набережной, на стадионе «Волгоград Арена», в Городском саду и Комсомольском парке и на других площадках.





Командам предстоит побороться в 10 направлениях: «VГолос», «Танцуй, пока молодой», «Удачный кадр», «Молодежный IQ-марафон», «Готов к труду и обороне», «Киберспорт», «Мода на Волге», «ВЗЛЁТ 34», «Вокруг света», «Арт-галерея».





Дисциплина «34 Мой бизнес» пройдет на территории библиотеки им. М. Горького, а «Военно-спортивные игры» будут организованы на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Направление «Наша дружная семья» пройдет сразу в нескольких местах - в Комсомольском парке, Городском саду и в школе № 83.





На стадионе «Волгоград Арена» сегодня состоится финальный матч по футболу среди команд высших учебных заведений. Победители турнира получат медали, а также принесут очки в общекомандный зачет своего учебного заведения.

Уже сейчас на нижней и верхней террасах можно заметить сотни участников, которые приступили к соревновательной части турнира. Несмотря на достаточно прохладную погоду, молодые люди в приподнятом настроении и нацелены на достижение высоких результатов для своей команды.





Вечером 5 сентября на главной сцене набережной Волгограда (нижняя терраса) с праздничным концертом выступят поп- и рэп-исполнитель Konfuz, поп-группы 5УТРА и RASA.

Напомним, в связи с проведением фестиваля и Дня города большая часть Центрального района до 7 сентября включительно будет перекрыта. Подробнее ознакомиться с данной информацией вы можете в специальном материале ИА «Высота 102».





Подробнее о предстоящих мероприятиях – в материале информагентства.

Напомним, 7 сентября по случаю Дня города состоится праздничный концерт с выступлением коллективов Волгограда и известных российских поп-исполнителей.