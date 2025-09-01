В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов





В России сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Интернете на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что этот же закон предусматривает ответственность граждан за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Наказание предусмотрено в случае умышленного поиска в Интернете и доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.

За рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы, предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.