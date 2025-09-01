Федеральные новости

В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Федеральные новости 01.09.2025 14:29
0
01.09.2025 14:29


В России сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Интернете на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что этот же закон предусматривает ответственность граждан за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Наказание предусмотрено в случае умышленного поиска в Интернете и доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.

За рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы, предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.08.2025 08:09
Федеральные новости 30.08.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 13:55
Федеральные новости 29.08.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 11:18
Федеральные новости 29.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2025 17:50
Федеральные новости 28.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 20:56
Федеральные новости 21.08.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 12:04
Федеральные новости 21.08.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 07:31
Федеральные новости 21.08.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 20:55
Федеральные новости 20.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 16:48
Федеральные новости 20.08.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2025 08:25
Федеральные новости 18.08.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2025 21:10
Федеральные новости 15.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
17:25
Пассажиры колеса обозрения в Волгограде оказались в подвешенном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем ТарановымСмотреть фотографии
16:21
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» мостаСмотреть фотографии
16:12
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного годаСмотреть фотографии
15:43
«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точкахСмотреть фотографии
15:21
Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентябряСмотреть фотографии
14:52
В аэропорту Волгограда временно введен план «Ковер»Смотреть фотографии
14:45
10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военнымСмотреть фотографии
14:29
В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:12
Судебный пристав помог задержать дезертира под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:06
Более 230 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды ко Дню шахтераСмотреть фотографии
13:50
Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в СофииСмотреть фотографии
12:47
На юге Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
12:36
Зарплата волгоградских учителей выросла до 40 тысячСмотреть фотографии
12:31
Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родамСмотреть фотографии
12:06
В матче «Ротора» и «Спартака» обновлен рекорд посещаемости сезона Смотреть фотографии
11:45
Череп и фрагменты человеческого скелета нашли волгоградцы в СНТСмотреть фотографии
11:34
В «Царицынской опере» пройдут гастроли театра оперы и балета Удмуртской республикиСмотреть фотографии
11:33
«Сталинград. Без срока давности»: 1 Сентября в школах Волгограда началось с урока ПобедыСмотреть фотографии
11:11
Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде построили первый надземный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП с автобусом перевернулся «ГАЗ Соболь»: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:20
Две новые школы открыли в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:05
Волгоградская область заняла 72-е место в рейтинге престижной работыСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде 1 сентября открыли движение трамвая №10Смотреть фотографии
08:07
Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильникеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом набережная за 70 млн превратилась в руиныСмотреть фотографии
07:02
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентябряСмотреть фотографии
 