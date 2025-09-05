Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентября





Болельщики «Ротора» смогут бесплатно доехать до южных районов Волгограда и в Волжский в день матча с клубом «СКА-Хабаровск» 7 сентября. В СК «Ротор» вновь позаботились о комфорте зрителей, которые приедут поболеть за свою команду на «Волгоград Арену».

После окончания матча назначены дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка - отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:45 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:51;



сообщением Волгоград-1 – Волжский - отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:30 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 21:08.



Поезда проследуют в режиме экспрессов, минуя Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобазу, Бакинскую, Пост 6 Км, Вишневую, Верхнезареченскую.



Напомним, матч начнется в воскресенье в 18-00 ч.

Фото Приволжской железной дороги

