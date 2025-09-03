«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским





Президент России Владимир Путин по окончании официального визита в КНР ответил на вопросы журналистов. В том числе, передает пресс-служба Кремля, представители СМИ задали главе российского государства вопрос и том, возможна ли его встреча с Зеленским.

– Я уже говори, что в целом я никогда не исключал возможность такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? – ответил Владимир Путин. – В соответствии с Конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента Украины документом не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло, – всё, закончились полномочия. Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да. Да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его права передаются спикеру рады. В том числе, и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего.

При таком раскладе, отметил Владимир Путин, сегодняшним властям Украины, если они хотят сохранить легитимность, они должны провести референдум по территориям в соответствии с Конституцией Украины.

– Но референдум в условиях военного положения тоже проводить нельзя. Это тоже положение Конституции. Поэтому чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы. Этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен. Но каким бы ни был результат, нужно получить заключение Конституционного суда – так в основном законе прописано <...> Но за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда. У него нет кворума. Поэтому это пути в никуда, если просто с действующим главой администрации, скажем так аккуратно, проводить встречи. Можно. и я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным, возможно, результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. В конце-концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится.







На вопрос о сроках завершения СВО Владимир Путин отметил:

– Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. Если нет – нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооружённым путём.

Фото, видео: пресс-служба Кремля