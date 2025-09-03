Федеральные новости

«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Федеральные новости 03.09.2025 17:49
0
03.09.2025 17:49


Президент России Владимир Путин по окончании официального визита в КНР ответил на вопросы журналистов. В том числе, передает пресс-служба Кремля, представители СМИ задали главе российского государства вопрос и том, возможна ли его встреча с Зеленским. 

– Я уже говори, что в целом я никогда не исключал возможность такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? – ответил Владимир Путин. – В соответствии с Конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента Украины документом не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло, – всё, закончились полномочия. Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да. Да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его права передаются спикеру рады. В том числе, и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего. 

При таком раскладе, отметил Владимир Путин, сегодняшним властям Украины, если они хотят сохранить легитимность, они должны провести референдум по территориям в соответствии с Конституцией Украины. 

– Но референдум в условиях военного положения тоже проводить нельзя. Это тоже положение Конституции. Поэтому чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы. Этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен. Но каким бы ни был результат, нужно получить заключение Конституционного суда – так в основном законе прописано <...> Но за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда. У него нет кворума. Поэтому это пути в никуда, если просто с действующим главой администрации, скажем так аккуратно, проводить встречи. Можно. и я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным, возможно, результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. В конце-концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится. 



На вопрос о сроках завершения СВО Владимир Путин отметил: 

– Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. Если нет – нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооружённым путём.

Фото, видео: пресс-служба Кремля 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
03.09.2025 12:22
Федеральные новости 03.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 21:20
Федеральные новости 01.09.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2025 14:29
Федеральные новости 01.09.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.08.2025 08:09
Федеральные новости 30.08.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 13:55
Федеральные новости 29.08.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2025 11:18
Федеральные новости 29.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2025 17:50
Федеральные новости 28.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 20:56
Федеральные новости 21.08.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 12:04
Федеральные новости 21.08.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.08.2025 07:31
Федеральные новости 21.08.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 20:55
Федеральные новости 20.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 16:48
Федеральные новости 20.08.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2025 08:25
Федеральные новости 18.08.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2025 21:10
Федеральные новости 15.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:33
«Матч – огонь!» «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
21:13
Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:49
В Минэкономразвития отрапортовали о замедлении инфляции до 8,28%Смотреть фотографии
19:29
«Никто в ту дыру не спускался»: школьницу, пропавшую в Волгограде 1 сентября, случайно нашли в глубокой ямеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
В Волгограде торговый дом задолжал мастеру участка полмиллиона рублейСмотреть фотографии
17:49
«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ЗеленскимСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьникаСмотреть фотографии
11:41
Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентовСмотреть фотографии
11:38
Четверых пропавших без вести волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:29
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсудСмотреть фотографии
11:25
«Это была жирная точка»: Бочаров посетил выставку в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войнеСмотреть фотографии
10:35
Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
10:29
Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростковСмотреть фотографии
10:26
«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №3Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде владельца «Чайхоны» оштрафовали за незаконный труд мигрантовСмотреть фотографии
09:35
Волгоград вновь сменил название на СталинградСмотреть фотографии
 