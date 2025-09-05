В Волгоградской области выявлен факт приобретения сильнодействующих препаратов по фальсифицированному рецепту.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2025 года в одну из аптек Серафимовича обратился местный житель, который предъявил рецепт на лекарства «Зопиклон» и «Прегабалин», выданные врачом ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №69». При этом данные препараты от бессонницы и эпилепсии свободно приобрести невозможно.
Однако выяснилось, что граждане, на которых оформлены рецепты, в указанное учреждение здравоохранения не обращались, рецепты им не выдавались.
В отношении жителя, который отоварился по фальшивому рецепту, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение, хранение, использование заведомо поддельных документов.