Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областью

Жители Камышина Волгоградской области зафиксировали шествие звездного паровозика по ночному небосклону 4 сентября. Это в очередной раз над землей «проехалась» партия Starlink, запущенная компанией Илона Маска.
Но самое главное космическое событие у волгоградцев впереди. В ночь на 7 сентября можно будет наблюдать полное лунное затмение, которое еще назвали «кровавой» луной из-за особенного цвета естественного спутника земли. Увидеть «кровавую» луну во всей ее красе можно в том числе в волгоградском планетарии.
Видео Подслушано Камышин VK.com