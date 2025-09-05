



В Волгограде на нижней террасе Центральной набережной 7 сентября стартует традиционный легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». Также в этот день воспитанники спортшкол посоревнуются в дартсе, бочче и настольном теннисе.

На дистанции в 1589 метров выйдут школьники, студенты вузов и ссузов города. Также будут организованы забеги среди семейных команд с детьми до 10 лет на дистанции равной возрасту города – 436 метров. Забеги пройдут в 09:30 на Рокадной автодороге от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до ул. 7-й Гвардейской.

У музея «Россия. Моя история» в это же время спортсмены выйдут на старт «Волгоградского полумарафона» на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

С 10:00 у «Бронекатера БК-31» пройдут Чемпионаты Волгограда среди лиц с ограниченными возможностями по дартсу, настольному теннису и бочче.

В 11:00 на сцене верхней террасы центральной набережной перед горожанами выступят воспитанники муниципальных спортивных школ по спортивной и художественной гимнастикам, акробатике, танцам, тхэквондо и киокусинкай.