«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиков

Федеральные новости 04.09.2025 12:33
Главное управление ФСИН России по Свердловской области просит помощи в розыске местных жителей 24-летнего Ивана Корюкова и 25-летнего Александра Черепанова, которые могут находиться на территории Волгоградского региона. За информацию о местоположении разыскиваемых обещают денежное вознаграждение. 

Корюков Иван является уроженцем Кировграда, Черепанов Александр – уроженец Нижних Серег. 

Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и закрывать лицо кепкой.

В ФСИН просят сообщать любую информацию о местонахождении данных граждан по телефонам (анонимность гарантируется): +79221842766, +73433595611.

Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

