«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиков

Главное управление ФСИН России по Свердловской области просит помощи в розыске местных жителей 24-летнего Ивана Корюкова и 25-летнего Александра Черепанова, которые могут находиться на территории Волгоградского региона. За информацию о местоположении разыскиваемых обещают денежное вознаграждение.
Корюков Иван является уроженцем Кировграда, Черепанов Александр – уроженец Нижних Серег.
Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и закрывать лицо кепкой.
В ФСИН просят сообщать любую информацию о местонахождении данных граждан по телефонам (анонимность гарантируется): +79221842766, +73433595611.
Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области