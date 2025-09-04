«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиков





Главное управление ФСИН России по Свердловской области просит помощи в розыске местных жителей 24-летнего Ивана Корюкова и 25-летнего Александра Черепанова, которые могут находиться на территории Волгоградского региона. За информацию о местоположении разыскиваемых обещают денежное вознаграждение.

Корюков Иван является уроженцем Кировграда, Черепанов Александр – уроженец Нижних Серег.

Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и закрывать лицо кепкой.

В ФСИН просят сообщать любую информацию о местонахождении данных граждан по телефонам (анонимность гарантируется): +79221842766, +73433595611.

Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области