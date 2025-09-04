В Лебяжинской школе Камышинского района Волгоградской области сегодня, 4 сентября, открыли мемориальные доски в честь бывших учеников Алексея Сурнина и Ивана Столбового. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Уезд.Вести Камышинского района», после окончания школы они отслужили срочную, в Камышине получили профессиональное образование и пошли работать. В 2022 году их мобилизовали.
Алексей Сурнин погиб 1 июня 2024 года в Северо-Донецком районе Луганской народной республики, он награждён орденом Мужества. Ему было 29 лет.
Иван Столбовой погиб 15 марта 2025 года в Краматорском районе ДНР. Ему было 35 лет. Он был награжден двумя орденами Мужества, одним из них посмертно, и медалью «За отвагу». Мемориальные доски Алексею Сурнину и Ивану Столбовому открыли их родные.
Участники траурного митинга вспомнили всех, чьи имена увековечены на школьном мемориале: это Герой России гвардии майор Алексей Осокин, ефрейтор Александр Водяной, старший сержант Денис Ульбрехт, сержант Денис Степанов, старший лейтенант Юрий Шевелёв, младший сержант Олег Сковородин, сержант Родион Тиссен.
Фото «Уезд.Вести Камышинского района»