В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВО

Общество 04.09.2025 21:20
04.09.2025 21:20


В Лебяжинской школе Камышинского района Волгоградской области сегодня, 4 сентября, открыли мемориальные доски в честь бывших учеников Алексея Сурнина и Ивана Столбового. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Уезд.Вести Камышинского района», после окончания школы они отслужили срочную, в Камышине получили профессиональное образование и пошли работать. В 2022 году их мобилизовали. 

Алексей Сурнин погиб 1 июня 2024 года в Северо-Донецком районе Луганской народной республики, он награждён орденом Мужества. Ему было 29 лет. 

Иван Столбовой погиб 15 марта 2025 года в Краматорском районе ДНР. Ему было 35 лет. Он был награжден двумя орденами Мужества, одним из них посмертно, и медалью «За отвагу».  Мемориальные доски Алексею Сурнину и Ивану Столбовому открыли их родные.


Участники траурного митинга вспомнили всех, чьи имена увековечены на школьном мемориале: это Герой России гвардии майор Алексей Осокин, ефрейтор Александр Водяной, старший сержант Денис Ульбрехт, сержант Денис Степанов, старший лейтенант Юрий Шевелёв, младший сержант Олег Сковородин, сержант Родион Тиссен.

Фото «Уезд.Вести Камышинского района»

Лента новостей

21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центровСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцы массово жалуются на отключение мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде назвали фейком усиление контроля в школах за ветеранами и военнослужащимиСмотреть фотографии
13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
 