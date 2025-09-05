Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентября





В Волгоградской области синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в предстоящие выходные, 6 и 7 сентября. По данным Волгоградского ЦГМС, местами в регионе воздух прогреется до +28º.

– 6 сентября в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха в субботу составит +20...+25º, местами до +28º, – говорится в краткосрочном прогнозе.

Воскресенье, 7 сентября, также порадует жителей региона солнечной погодой, правда, ветер в этот день будет прохладным. Порывы северного ветра будут достигать 14 м/с. Столбики термометров за окнами волгоградцев покажут в воскресенье от +20 до +25º, местами до +28º.