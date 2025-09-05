



5 сентября в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправления самолётов. Согласно табло, корректировки затронули три авиарейса.

Рейс №SU 1779 авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Волгограда в Москву (Шереметьево), задерживается. По расписанию он должен был вылететь 4 сентября в 22:00, а расчётное время вылета — 5 сентября в 09:00. Ещё один рейс этой же компании №SU 1185, также следующий из Волгограда в Москву (Шереметьево) в 05:45, отменён.

Рейс №SU 1184, который должен был прибыть из Москвы (Шереметьево) в Волгоград в 01:35, оказался отменён.

Отметим, по сообщениям мониторинговых Telegram-каналов, в ночь с 4 на 5 сентября южные регионы России вновь подверглись налётам БПЛА. В период с 21:00 до 23:10 Росавиация вводила в аэропорту Волгограда ограничения на приём и отправку самолётов. Такой же запрет действовал и в соседнем Тамбове.