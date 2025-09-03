ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в Госдуму





Спецоперация и поддержка участников СВО станут одними из главных тем кампании по выборам в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

– Тема СВО и поддержка семей участников операции занимают и будут занимать значительное место в повестке – как федеральной, так и региональной. Здесь доминирует «Единая Россия», потому что партия власти активнее других работает в этой теме: интегрирует участников СВО в политическую деятельность, поддерживает волонтеров и помогает бойцам на линии боевого соприкосновения и их семьям, – отметил глава ФОРГО.

По словам Костина, в своих кампаниях, как правило, партии выбирают несколько ключевых тем, по которым формируется федеральная и региональная повестка. Выбранная повестка будет сохраняться и в дальнейшем – на протяжении всего пятилетнего избирательного срока.

Напомним, выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. День голосования выпадает на третье воскресенье месяца – 20 сентября.