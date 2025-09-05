



Отсутствие интернета, а местами и мобильной связи в Волгограде, которое фиксируется уже второй день подряд, обернулось рядом проблем для горожан. В небольших магазинах не проходит оплата, что оборачивается убытками для предпринимателей, невозможно оперативно решить какие-то вопросы по телефону. Кроме того, серьезный сбой наблюдается в работе такси.

Некоторые водители из-за возникших проблем второй день отказываются выходить на линии, теряя в доходах. Те, кто рискнул работать в условиях отсутствия интернета, вынуждены колесить по городу в поисках Wi-FI, чтобы поймать заказ.

– Останавливаюсь около крупных гостиниц, заведений сетевого общепита, а также в точках, где раздают связь, - поделился опытом с корреспондентами ИА «Высота 102» один из таксистов Михаил. – Ловлю Wi-FI, если получается, тогда есть шанс найти клиента.

Однако поймать интернет, добавляет водитель такси, – это еще полдела. Не покидая места, мужчина звонит клиентам и пишет им сообщения.

– Я пишу сообщение, что принял заказ. Если вижу, что человек не открыл его и не прочитал, сразу же звоню и предупреждаю, что еду. Для большинства клиентов из-за отсутствия стабильного интернета я, даже если принял заказ, просто «теряюсь» – клиент не видит, что я еду к нему. То есть вот так, почти вручную, приходится налаживать контакт с клиентом. Сказать, что это мучения, ничего не сказать.





Многие волгоградцы, говорит Михаил, обнаружив отсутствие интернета, пытаются вызвать машину «дедовским» способом – позвонив оператору.

– Но вообще недейственный способ, – сразу предупреждает водитель. – Оператор ваш звонок примет, конечно, но передать его водителю он не сможет– интернета же нет!

Большинство пассажиров, до которых Михаил доехал и выполнил их заказ, выражают ему огромную благодарность и жмут руки.

– Люди, конечно, оказались в сложной ситуации. Некоторые просят мой телефон. Но я не даю, ведь мы завязаны на тарифах, – рассказал собеседник ИА «Высота 102».





Напомним, сбои в работе сервисов такси начались в Волгограде еще накануне, 4 сентября. Вечером поиск свободной машины растягивался до часа. Некоторы приходится ждать и еще дольше.

– Вчера вез женщину, которая до меня пыталась вызвать такси 4 часа! – говорит водитель Сергей, решивший, как и многие коллеги, остаться сегодня дома, чтобы не трепать себе нервы.

Между тем, на отсутствие интернета жалуются не только волгоградцы, но и жители близлежащих районов и городов. Так, перебои фиксируются в Волжском и Краснослободске.