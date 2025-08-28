Расследования

В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублей

Расследования 28.08.2025 15:54
Товаровед одного из сетевых магазинов стала фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества с использованием служебного положения, возбужденного Серафимовичским межрайонным следственным отделом СУ СК по Волгоградской области. Женщина периодически проворачивала операции с отменой чеков якобы за возвращенные покупателями товары, приобретаемые за наличные, создавая видимость их возврата. После чего деньги из кассы забирала себе. Общая сумма причиненного торговой сети ущерба составила 130 тысяч рублей. 

Похищенные средства товаровед уже вернула. В магазине пройдет бухгалтерская проверка для выявления других подобных эпизодов. 

По данным информагентства, женщина работала в магазине «Магнит». 


