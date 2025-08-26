Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростков

Сегодня, 26 августа, Волгоградский областной суд ужесточил приговор 43-летнему Ивану Лачугину, который зимой этого года насмерть сбил одного подростка, а второго покалечил. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция решила, что отбывать 9 лет Лачугин будет не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.

На изменении вида исправительного учреждения в приговоре настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила снизить наказание, назначенное судом первой инстанции.

Напомним, что в июле 2025 года Лачугина приговорили по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека) к 9 годам колонии-поселения. Однако приговор был обжалован сторонами.

Установлено, что Лачугин сел за руль пьяным 2 февраля 2025 года. Двигаясь в ночное время, недалеко от хутора Булековский водитель не заметил и сбил двух подростков, которые шли вдоль дороги. После этого он покинул место ДТП. На месте происшествия скончался 16-летний мальчик. Второй 15-летний подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Приговор вступил в законную силу.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области