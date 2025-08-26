Расследования

Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростков

Расследования 26.08.2025 16:15
0
26.08.2025 16:15


Сегодня, 26 августа, Волгоградский областной суд ужесточил приговор 43-летнему Ивану Лачугину, который зимой этого года насмерть сбил одного подростка, а второго покалечил. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция решила, что отбывать 9 лет Лачугин будет не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.

На изменении вида исправительного учреждения в приговоре настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила снизить наказание, назначенное судом первой инстанции.

Напомним, что в июле 2025 года Лачугина приговорили по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека) к 9 годам колонии-поселения. Однако приговор был обжалован сторонами.

Установлено, что Лачугин сел за руль пьяным 2 февраля 2025 года. Двигаясь в ночное время, недалеко от хутора Булековский водитель не заметил и сбил двух подростков, которые шли вдоль дороги. После этого он покинул место ДТП. На месте происшествия скончался 16-летний мальчик. Второй 15-летний подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Приговор вступил в законную силу.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.08.2025 19:16
Расследования 26.08.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:14
Расследования 26.08.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:00
Расследования 26.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 10:46
Расследования 26.08.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 08:24
Расследования 26.08.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:53
Расследования 25.08.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:01
Расследования 25.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 17:38
Расследования 25.08.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 15:27
Расследования 25.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 12:45
Расследования 25.08.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:48
Расследования 25.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:18
Расследования 25.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 08:50
Расследования 25.08.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2025 19:58
Расследования 23.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2025 08:14
Расследования 23.08.2025 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
 