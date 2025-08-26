В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивиста

Урюпинский городской суд в Волгоградской области приговорил к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима местного жителя, который оскорбил и ударил полицейского. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, накинулся на представителя власти, публично обругал его нецензурной бранью и ударил в висок ладонью. Это произошло при еще одном полицейском в станице Тепикинская в мае текущего года.

Следствие выяснило, что поводом для такого поведения стало недовольство мужчины тем, что полицейские потребовали от него прекратить нарушать общественный порядок.

Подсудимый признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.