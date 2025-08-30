Расследования

В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегалов

30.08.2025 13:07
Итоги очередного рейда по поиску нелегалов-мигрантов, который прошел в Советском районе,  подвели в ГУ МВД по Волгоградской области. Силовики нагрянули на строительные площадки, где трудятся мигранты.

В полицию были  доставлены 25 иностранных граждан.  За выявленные нарушения миграционного законодательства в отношении иностранных граждан и работодателей составлены административные материалы.

Всего за текущие сутки в  нарушении  миграционного законодательства уличили 16 иностранцев. Они будут размещены в Центре временного содержания, а затем – депортированы из России.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

