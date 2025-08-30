В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегалов

Итоги очередного рейда по поиску нелегалов-мигрантов, который прошел в Советском районе, подвели в ГУ МВД по Волгоградской области. Силовики нагрянули на строительные площадки, где трудятся мигранты.
В полицию были доставлены 25 иностранных граждан. За выявленные нарушения миграционного законодательства в отношении иностранных граждан и работодателей составлены административные материалы.
Всего за текущие сутки в нарушении миграционного законодательства уличили 16 иностранцев. Они будут размещены в Центре временного содержания, а затем – депортированы из России.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области