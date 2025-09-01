Две новые школы открыли в Волгограде 1 сентября

В День знаний в Волгограде отрыли две новые школы в Тракторозаводском и Советском районах. Как сообщили V102.RU в администрации региона, общеобразовательное учреждение № 121 на севере Волгограда и школа №9 в Советском в общей сложности вместят свыше 2 тысяч учеников.

Строительство новых школ, как отмечают в обладминистрации, улучшило доступность образования в микрорайонах Комарово и поселке ГЭС.





- Строительство школ дало синергетический эффект — это и дороги, и тротуары, и места отдыха — все здесь рядом. Мы помним, что здесь было, и видим, что стало — это небо и земля. Я верю, что ученики и родители оценят все, что сделано, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона поздравил педагогов, учеников и их родителей с новым учебным годом.





Построенные школы отвечают всем современным стандартам. Помимо привычных учебных кабинетов здесь есть лаборатории и зоны спорта. Здания адаптированы для маломобильных групп.

В администрации региона сообщили, что в 2025-2026 учебном году ремонт пройдет в более чем 40 учреждениях, а до 2027 года отремонтируют 98 школ, СПО и детсадов. 1 Сентября в Волгоградской области за парты сели 475 тысяч учащихся, в том числе свыше 23 тысяч первоклассников.

Фото: администрации Волгоградской области