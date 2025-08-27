Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августе

МКС пролетит в небе над Волгоградской областью шесть раз до конца августа. Объекты можно будет наблюдать 28 августа с 03:05 до 03:09; 28 августа с 04:39 до 04:45; 29 августа с 03:50 до 03:56; 30 августа с 03:02 до 03:06; 30 августа с 04:36 до 04:43 и 31 августа с 03:47 до 03:53.
Также уже сегодня ночью начинается действие метеорного потока альфа-Ауригиды. В волгоградском планетарии пояснили, что поток будет не очень интенсивный - до 6 метеоров в час. Звездопад можно будет увидеть с вечера до утра - метеоры могут пролететь в любой части небосвода.
Фото волгоградского планетария VK.com