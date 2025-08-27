Общество

Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августе

Общество 27.08.2025 06:26
0
27.08.2025 06:26


МКС пролетит в небе над Волгоградской областью шесть раз до конца августа. Объекты можно будет наблюдать 28 августа с 03:05 до 03:09; 28 августа с 04:39 до 04:45;  29 августа с 03:50 до 03:56;  30 августа с 03:02 до 03:06;  30 августа с 04:36 до 04:43 и 31 августа с 03:47 до 03:53.

Также уже сегодня ночью  начинается действие метеорного потока альфа-Ауригиды. В волгоградском планетарии  пояснили, что поток будет не очень интенсивный - до 6 метеоров в час. Звездопад можно будет увидеть с вечера до утра - метеоры могут пролететь в любой части небосвода.
 

Фото волгоградского планетария VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2025 07:06
Общество 27.08.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 21:11
Общество 26.08.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 20:42
Общество 26.08.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 20:19
Общество 26.08.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 18:16
Общество 26.08.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 17:31
Общество 26.08.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 15:37 Реклама
Общество 26.08.2025 15:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:18
Общество 26.08.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:10
Общество 26.08.2025 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:37
Общество 26.08.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:33
Общество 26.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 11:42
Общество 26.08.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 11:00
Общество 26.08.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 10:20
Общество 26.08.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:42
Общество 26.08.2025 09:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
 