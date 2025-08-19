Телеком

Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка Гонконга

Оператор наладил сотрудничество с банком Гонконга через техническое решение Bankiros.ru и открыл оформление виртуальной международной карты «Плати по миру» в мобильном приложении. Пополнить карту можно в рублях через СБП, первый год обслуживания бесплатный. 
Т2 расширяет возможности финансовых операций клиентов и открывает доступ к оформлению виртуальной международной карты «Плати по миру» от банка Гонконга с помощью технического партнерства с сервисом Bankiros.ru. Выпуск карты занимает всего пару минут, далее клиенты смогут пополнить счет в рублях онлайн через Сервис быстрых платежей, после чего валюта конвертируется в доллары. Оформить «Плати по миру» уже можно в приложении оператора в разделе «Финсервисы».
Открытие карты обойдется в $30, первый год обслуживания бесплатный, затем – $30 в год. После оформления каждый клиент получит приветственные $10 на банковский счет. Комиссия за пополнение отсутствует, а за транзакции – 25 центов.
Преимущества карты – в поддержке 3D Secure, мгновенном пополнении и возможности добавления в ApplePay. Так, оплачивать такси, отели и зарубежные сервисы за границей можно онлайн или с помощью смартфона.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjdBx77U

15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
14:04
Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёйСмотреть фотографии
13:20
«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороныСмотреть фотографии
12:53
Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
09:56
Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНРСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
 