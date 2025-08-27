Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутаты





Бывший глава Михайловки Волгоградской области Александр Тюрин баллотируется в депутаты думы Новокиевского сельского поселения Новоаннинского района. Экс-чиновник уже зарегистрирован в качестве кандидата, сообщается на сайте Волгоградского облзизбиркома.

В анкете кандидата указывается, что Александр Тюрин в настоящее время не работает, является членом партии «Единая Россия».

Выборы в органы местной власти в Волгоградской области пройдут, напомним, 13 и 14 сентября.

Справка. Александр Тюрин возглавил Михайловку в апреле 2021 года. До этого он с 2011 года трудился главой города Новоаннинский. В марте он уволился с этой должности и стал заместителем главы Михайловки по вопросам ЖКХ. Затем депутаты выбрали его главой городского округа по результатам конкурса.

А в январе этого года Александр Тюрин ушел с должности главы муниципалитета по собственному желанию.

Александр Тюрин нередко становился героем публикаций V102.RU. Например, когда он стал главой Михайловки, для него купили за бюджетный счет квартиру за 4 миллиона рублей. Не оценили михайловцы и последовавшее вскоре после его прихода на должность решение городских властей о резком повышении тарифов на общедомовые нужды, которое в итоге опротестовала прокуратура.

Михайловка во времена руководства Тюриным фигурировала и в других скандальных историях. Например, после того, как было выявлено хищение средств на благоустройстве игровой площадки ТОС «Лидер», бойцы СВО из Михайловки обратились к главе муниципального округа с предложением примкнуть к их рядам. А осенью прошлого года из-за долгов бюджета за отопление и электроэнергию ряд социальных учреждений в муниципалитете остались без тепла и света.