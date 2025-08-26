Общество

Рыбный союз: в России падают цены на красную икру

26.08.2025
В России зафиксировано снижение розничных и оптовых цен на икру лососевых. Об этом, как передает V102.RU, сообщил Рыбный союз в своем Telegram-канале.

- Снижение началось с икры горбуши и нерки — это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове —73%, нерки —14%), - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 26 августа, икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши — на 2%. При этом икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений.

Самое большое падение цен отмечается в оптовом сегменте. К примеру, оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%.

Оптовые цены на саму рыбу также пошли вниз. Эксперты считают, что снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) связано с успешным развитием красной путины. 

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

