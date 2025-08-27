Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в Волгограде





26 августа не стало старшего врача оперативного отдела ГБУЗ «КССМП» Сергея Федорова. Печальную новость сообщили его коллеги.

Сергей Николаевич всю свою жизнь посвятил спасению людей и прошел все ступени в карьере, чтобы стать профессионалом своего дела.

В 1987 году после службы в рядах Советской Армии он пришел работать на станцию скорой помощи санитаром выездной бригады. В 1988 поступил на подготовительное отделение в Волгоградский медицинский институт, затем - на педиатрический факультет и продолжил работу санитаром выездной бригады. С 1992 года он начал работать медбратом, затем фельдшером.

После окончания мединститута, в 1995 году продолжил работу на станции скорой помощи в должности врача-стажера выездной бригады, а с 1996 года был переведен на должность врача-реаниматолога. С 2018 года работал в должности старшего врача оперативного отдела.



Коллеги Сергея Николаевича скорбят по поводу кончины опытного врача. В памяти коллектива скорой помощи он навсегда останется прекрасным специалистом, другом и человеком высоких душевных и этических качеств.



Коллаж V102.RU

