Правительство России одобрило выделение 1,08 миллиарда рублей Волгоградской области на переселение из аварийных домов 1,4 тысячи человек. Об этом, как передает V102.RU, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, площадь ветхого фонда, который планируется расселить в волгоградском региона, составляет 19,6 тыс. кв. м.

Деньги региону будут выделены в рамках программы расселения аварийного жилья национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в ходе реализации этого национального проекта к 2030 году в российских регионах планируется переселить 345 тысяч граждан из аварийного жилья площадью 6,2 млн кв. м.

Напомним, что 13 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвёл итоги действующей до 2025 года программы расселения аварийного жилья, а также анонсировал новую, которая позволит улучшить качество жизни 4475 человек, проживающих в 62 многоквартирных домах.

Новая программа включает в себя объекты на территории 10 муниципалитетов. Общий объём площади запланированного к расселению жилья – более 60 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования оценивается в сумму порядка 6 миллиардов рублей.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU