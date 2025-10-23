Общество

Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человек

Общество 23.10.2025 11:58
0
23.10.2025 11:58


Правительство России одобрило выделение 1,08 миллиарда рублей Волгоградской области на переселение  из аварийных домов 1,4 тысячи человек. Об этом, как передает V102.RU, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, площадь ветхого фонда, который планируется расселить в волгоградском региона, составляет 19,6 тыс. кв. м.

Деньги региону будут выделены в рамках программы расселения аварийного жилья национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в ходе реализации этого национального проекта к 2030 году в российских регионах планируется переселить 345 тысяч граждан из аварийного жилья площадью 6,2 млн кв. м.

Напомним, что  13 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвёл итоги действующей до 2025 года программы расселения аварийного жилья, а также анонсировал новую, которая позволит улучшить качество жизни 4475 человек, проживающих в 62 многоквартирных домах.

Новая программа включает в себя объекты на территории 10 муниципалитетов. Общий объём площади запланированного к расселению жилья – более 60 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования оценивается в сумму порядка 6 миллиардов рублей.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.10.2025 12:38
Общество 23.10.2025 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:46
Общество 23.10.2025 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:03
Общество 23.10.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:58
Общество 23.10.2025 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:25
Общество 23.10.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:18
Общество 23.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 08:28
Общество 23.10.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 07:52
Общество 23.10.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 06:12
Общество 23.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 05:57
Общество 23.10.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 00:13
Общество 23.10.2025 00:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 21:02
Общество 22.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 20:50
Общество 22.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:50
Общество 22.10.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:29
Общество 22.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
 