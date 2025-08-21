Спорт

«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде

21.08.2025
В субботу, 23 августа, в Волгограде пройдет первый матч в отечественном гандбольном сезоне 25/26 между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Начало игры за Суперкубок России на «Динамо Арене» в 17-30 ч. 

Действующим обладателем трофея является столичный клуб, завоевывавший его на протяжении двух лет подряд. В 2024 году армейцы в данном турнире, состоящим из одной встречи, обыграли «Пермских медведей» - 35:32. Но при этом титул чемпионов России, завоеванный годом ранее, красно-синие в минувшем розыгрыше Суперлиги защитить не смогли. Подопечные Олега Ходькова дошли до финала чемпионата, где на их пути к очередному титулу встал как раз «Зенит».

В решающей серии до двух побед гандболисты из Санкт-Петербурга выиграли у столичных соперников в первой встрече (30:28). Затем ЦСКА на домашней площадке отпраздновал успех - 32:30. Судьба чемпионства решилась в Северной столице. Хозяева снова обыграли армейцев (27:23) и во второй раз в истории стали чемпионами страны.

ЦСКА и «Зенит» в прошлом сезоне встречались между собой и в решающей игре «Финала четырех» Кубка России в Санкт-Петербурге. Армейцы разгромили «Зенит» (35:24) и увезли второй по значимости отечественный трофей в Москву.

Отметим, в составе обеих команд есть игроки, имеющие непосредственное отношение к Волгограду, а также игравшие в разные периоды за «Каустик». Например, за ЦСКА выступает правый крайний Алексей Фокин, защищавший цвета «химиков» с 2015 по 2019 годы, а также игравший за сборную России на чемпионате мира - 2019 и 2021.

Кроме того, в это межсезонье тренерский штаб ЦСКА пополнил специалист по работе с вратарями Алексей Костыгов. Легендарный голкипер в период игровой карьеры становился многократным чемпионом страны в составе «Каустика» и бронзовым призером Олимпиады-2004. Затем Алексей трудился в тренерском штабе молодежки и основы волгоградского клуба. По окончании сезона 24/25 Костыгов покинул «Каустик» и присоединился к штабу армейцев. Также исполнительный директор ЦСКА Игорь Левшин в 90-х годах побеждал в чемпионатах России в составе «Каустика». Как и Костыгов, Левшин являлся высококлассным вратарем.  

Что касается «Зенита», то и тут представлены экс-гандболисты «Каустика». Правый крайний и теперь уже бывший капитан «химиков» Никита Ларин является уроженцем Волгограда и местным воспитанником. До конца сезона 24/25 он выступал только за «Каустик», а нынешним летом переехал в Санкт-Петербург.

Левый полусредний Михаил Виноградов также родился в Волгограде и начал здесь профессиональную карьеру. Затем 28-летний спортсмен играл за  московский «Спартак» (ЦСКА) и становился обладателем Кубка Австрии в составе «Брегенца». Является игроком «Зенита» с 2023 года. Вратарь питерского клуба Виктор Киреев в свое время защищал цвета ЦСКА и «Каустика». Отметим, ранее за сине-бело-голубых и волгоградцев выступал Виктор Бабкин, завершивший карьеру в нынешнее межсезонье.

Напомним, продажа билетов на матч ЦСКА и «Зенита» стартовала на прошлой неделе. Их можно приобрести на сайте Kassir.ru. Стоимость от 200 до 500 рублей. Прямая трансляция игры будет показана на «Матч ТВ».

Нет сомнений, что болельщиков субботним вечером ожидает захватывающее противостояние и настоящий праздник гандбола с участием не чужих для Волгограда спортсменов на «Динамо Арене». 

Фото: V102.RU (архив) 

