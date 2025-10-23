Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзала





С начала года на железнодорожных вокзалах Приволжской магистрали было принято и выдано более 8,6 тысячи малогабаритных почтовых отправок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, получить и отправить посылку можно на железнодорожных вокзалах Волгограда, Саратова, Астрахани, Балаково, Волжского, Аткарска, Верхнего Баскунчака, Котельниково, Петров Вала, Ершова, Урюпинска (ст. Урюпино), Фролово (ст. Арчеда), Пугачева (ст. Пугачёвск) и Пушкино (ст. Урбах). Для этого можно обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала.

Все посылки принимаются в открытом виде с целью предотвращения отправки запрещённых грузов. В их числе – лекарственные препараты, жидкости в любом виде и в стеклянной таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы. Вес груза не должен превышать 30 килограммов, а габариты – 160 сантиметров.



