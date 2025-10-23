Общество

Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской области

Общество 23.10.2025 11:46
0
23.10.2025 11:46



Вождение автомобиля без действующего полиса страхования — прямое нарушение закона. Чтобы избежать штрафа и быть защищённым на случай ДТП, водитель обязан купить ОСАГО. Это базовый уровень страховой защиты, который покрывает ущерб, нанесённый другим участникам движения.
Оформление полиса — простая процедура, но требует внимательности. При покупке важно выбрать надёжного страховщика, проверить актуальность всех данных и понимать, что именно входит в страховое покрытие. Несоблюдение этих правил может привести к отказу в выплате или штрафу от ГИБДД.
Страховка покрывает вред, нанесённый третьим лицам: как имуществу (например, автомобилям), так и здоровью. Максимальная сумма выплат составляет до 400 000 рублей за имущество и до 500 000 рублей при нанесении вреда жизни и здоровью. Ущерб вашему автомобилю ОСАГО не покрывает — для этого существует КАСКО.
Чтобы купить полис, потребуется минимум данных: паспорт владельца, СТС или ПТС, сведения о транспортном средстве и о водителях, которые будут им управлять. Стоимость страховки зависит от ряда факторов: возраста и стажа водителя, региона регистрации, мощности автомобиля и наличия страховой истории.
Сегодня купить ОСАГО можно не только в офисе, но и через интернет. Онлайн-оформление экономит время, исключает очереди и позволяет сравнить условия разных страховых компаний. При этом электронный полис имеет такую же силу, как бумажный, и сразу регистрируется в базе РСА.
Важно избегать сомнительных сайтов и предложений «дешёвых» страховок. Поддельный полис не даст вам никакой защиты, а в случае ДТП вы останетесь без компенсации. Кроме того, за использование фальшивого документа предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Некоторые страховые предлагают дополнительные опции при покупке ОСАГО: расширение лимита ответственности, техпомощь, консультации, помощь при оформлении ДТП. Это не обязательно, но может быть полезным дополнением, особенно для тех, кто много ездит.
Продлевать полис тоже можно онлайн. Сервисы обычно заранее присылают уведомление о скором окончании действия ОСАГО. Повторное оформление занимает всего несколько минут — все данные уже сохранены.
Покупка полиса через банк — это дополнительный уровень доверия. Вы получаете официальные документы, возможность оплаты удобным способом и поддержку по всем вопросам. Это особенно важно для новых водителей или тех, кто не хочет вникать в юридические нюансы.
Фото: из архива V102.RU
Реклама. АО «Т-Страхование», ОГРН 1027739031540, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673, erid: F7NfYUJCUneTTTHnN32W

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.10.2025 12:38
Общество 23.10.2025 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:58
Общество 23.10.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 11:03
Общество 23.10.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:58
Общество 23.10.2025 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:25
Общество 23.10.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 10:18
Общество 23.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 08:28
Общество 23.10.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 07:52
Общество 23.10.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 06:12
Общество 23.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 05:57
Общество 23.10.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 00:13
Общество 23.10.2025 00:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 21:02
Общество 22.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 20:50
Общество 22.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:50
Общество 22.10.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:29
Общество 22.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
 