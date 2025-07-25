Происшествия

Больше 20 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на юге России

Происшествия 25.07.2025 08:42
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25.07.2025 08:42


В Ростовской области в ночь на 25 июля на станции Песчанокопская произошло падение обломков БПЛА. В результате происшествия произошло повреждение контактной сети. По информации РЖД, из людей никто не пострадал, однако сообщается о задержке 10 пассажирских составов. 

– Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов. Также сегодня, в 03:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае, – сообщили утром 25 июля в транспортной компании. 

Здесь также уточнили, что во время падения обломков на станции Тимашевская в Краснодарском крае пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Из поврежденного вагона пассажиры были пересажены в другие. 

– Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 03:50. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов.  Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, – говорится в официальном заявлении. 

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