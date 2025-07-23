Катастрофические последствия урагана в речпорту Волжского сняли очевидцы. Сокрушительный ветер повредил краны и стал причиной настоящего шторма в акватории волгоградского водохранилища.
- Кран помятый, а в воде лежит такой же, - констатирует шокированный автор ролика.
На другом кадре запечатлен момент, как в фильме катастроф, как от огромного движущегося крана отделяется часть со стрелой.
По свидетельству находившихся в речпорту волжан ураган в буквальном смысле слова разметал пришвартованные лодки и повредил некоторые плавсредства.
Ранее сообщалось, что стихия сложила несколько линий ЛЭС во Втором поселке, в итоге был обесточен городской водозабор. В Волжском уже пропала вода.
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