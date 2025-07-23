Происшествия

«Кран помятый, а в воде лежит такой же»: ураган разнес речпорт в Волжском

Происшествия 23.07.2025 22:30
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23.07.2025 22:30




Катастрофические последствия урагана в речпорту Волжского сняли очевидцы. Сокрушительный ветер повредил краны и стал причиной настоящего шторма в акватории волгоградского водохранилища.

- Кран помятый, а в воде лежит такой же, - констатирует шокированный автор ролика.

На другом кадре запечатлен момент, как в фильме катастроф, как от огромного движущегося крана отделяется часть со стрелой.

По свидетельству находившихся в речпорту волжан ураган в буквальном смысле слова разметал пришвартованные лодки и повредил некоторые плавсредства.

Ранее сообщалось, что стихия сложила несколько линий ЛЭС во Втором поселке, в итоге был обесточен городской водозабор. В Волжском уже пропала вода.

Видео Халиков34 t.me

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