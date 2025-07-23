Общество

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Волгоградской области

Общество 23.07.2025 12:04
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23.07.2025 12:04


Сегодня, 23 июля, в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренное предупреждение Гидрометцентра, погода начнет меняться уже в ближайшие часы.

- В период 12-14 часов и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля местами в Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в сообщении.

По данным Волгоградского ЦГМС, 23 и 24 июля в Волгограде и области днем ожидается +28...+30º жары, а в южных районах воздух прогреется до +28...+33º.

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