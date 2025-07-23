«Вам посылочка»: волна новых мошенничеств накрыла Волгоград

Общество 23.07.2025 16:00
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23.07.2025 16:00
Волгоград накрыла новая волна телефонного мошенничества. Теперь аферисты звонят волгоградцам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, как правило, звонящие начинают беседы со своими жертвами с радостной новости – с сообщения о готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Мошенники убеждают, что платить ничего не надо, и просят лишь подтвердить удобное время получения.
Часто собеседники аферистов отвечают, что не оформляли заказ. Тогда преступники ссылаются на ошибку, подарок или заказ от имени другого человека и отправляют СМС-код якобы для подтверждения личности.
На деле код используется для входа в личный кабинет или проведения операций с банковскими счетами. Иногда волгоградцам присылают ссылку на фальшивый сайт, где просят ввести личные данные.
– Мошенники создают ощущение срочности – угрожают утилизацией посылки, потерей денег или блокировкой аккаунта. Это психологический прием, чтобы человек не успел задуматься и раскрыл конфиденциальные данные, – предупреждает представитель МТС.
Отметим, что в первом квартале 2025 года сервис «Защитник» заблокировал в Волгоградской области уже более 5,2 миллиона спам- и мошеннических звонков. Это, по данным экспертов, почти в два раза больше, чем годом ранее. Рекорд установлен у одного из жителей Волгограда: его номер пытались набрать 7425 раз. Все вызовы были распознаны и автоматически отклонены системой.
Жителям Волгограда рекомендуют быть особенно внимательными: никогда не сообщать коды из СМС, не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить личные данные на сомнительных сайтах – даже если звонящий представляется «курьером» или «менеджером маркетплейса».
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