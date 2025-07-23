Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» и «ВМЭС» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное грозовым фронтом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. По сообщению компании, восстановление подачи электроэнергии части потребителей в настоящие время организуется по резервным схемам. Энергетики продолжат работы до возобновления электроснабжения всех обесточенных абонентов.
В компании напомнили, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Потребителям, проживающим в многоквартирных домах, при отключении электроэнергии необходимо обращаться в аварийную службу своей управляющей компании.
Напомним, вечером 23 июля в ряде районов Волгограда и области прошли сильные ливни с градом в сочетании с ураганом. В Волжском из-за поваленных высоковольтных линий был обесточен водозабор, горожане остались без воды.
Фото администрации Волжского t.me