Волгоградцы отправили на СВО беспилотники и антидроновые ружья

Волгоградская область передала военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, очередную партию техники. Средства на ее приобретение были выделены волгоградским Фондом поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
По сообщению администрации Волгоградской области, военнослужащим региона отправлены сегодня три мотоцикла, три автомобиля «УАЗ Пикап», беспилотники, генераторы, антидроновые ружья и другое оборудование.
Напомни, что все грузы формируются волгоградцами по заявкам командиров воинских частей и согласуются с ними.
Фото: администрация Волгоградской области