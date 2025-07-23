Волгоградцы отправили на СВО беспилотники и антидроновые ружья

Волгоградская область передала военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, очередную партию техники. Средства на ее приобретение были выделены волгоградским Фондом поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.





По сообщению администрации Волгоградской области, военнослужащим региона отправлены сегодня три мотоцикла, три автомобиля «УАЗ Пикап», беспилотники, генераторы, антидроновые ружья и другое оборудование.

Напомни, что все грузы формируются волгоградцами по заявкам командиров воинских частей и согласуются с ними.





Фото: администрация Волгоградской области