В Скадовске Херсонской области почтили память защитников Сталинграда





В городе Скадовске Херсонской области состоялся митинг в память о советских воинах, погибших в Сталинградской битве. В мероприятии у вечного огня приняли участие ветераны СВО и школьники.

– Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 83 года назад, стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Она показала всему миру, в том числе, и Европе, которую нацистская Германия поставила на колени, что Третий Рейх можно, и нужно бить, – отметил в ходе мероприятия ополченец 2014 года Андрей Дворецкий.

По словам одного из самых юных участников митинга – кадета школы №3 Дмитрия Ищенко, современное поколение должно помнить о решающей роли подвига советских солдат, совершенного ими во время Сталинградской битвы, в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в Сети в рамках популяризации деятельности органов безопасности в Сталинградской битве запущен информационный сайт. Проект стал итогом совместной работы молодежи и ветеранов с с рассекреченными архивными материалами. К разработке сайта привлекли экспертов – свое слово сказали историки, культурологи, общественные деятели. Ознакомиться с ранее неизвестными фактами о Сталинградской битве можно на сайте.