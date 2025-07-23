Происшествия

В Волгограде ДТП на ЦПКиО остановило троллейбусы

Происшествия 23.07.2025 19:48
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23.07.2025 19:48


Вечернее дорожно-транспортное происшествие около остановки «ЦПКиО» в Центральном районе Волгограда временно парализовало движение троллейбусов по направлению в Краснооктябрьский район. По информации ИА «Высота 102», на протяжении длительного времени, высадив пассажиров, водители были вынуждены ожидать устранения последствий  аварии. 



Напомним, что по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение иномарок произошло в 17.25. Судя по предоставленным полицией видеокадрам, водитель белой Hyundai Solaris решил совершить разворот через две сплошные, в результате чего в иномарку врезалась Kia Rio. 


Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, а подбитые машины парализовали движение троллейбусов. 


В больницу №25 с места происшествия был доставлен пассажир Kia.

Информация по работе общественного транспорта уточняется. 

Фото: ИА «Высота 102»

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