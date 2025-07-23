Накануне, 22 июля, Госдума в третьем и окончательном чтениях приняла скандальный закон о штрафах за поиск запрещенной информации в интернете. 306 депутатов высказались за, 67 проголосовали против, а 22 – воздержались.

ИА «Высота 102» выяснило, как голосовали депутаты Госдумы от Волгоградской области, и вот что оказалось.

Все шесть депутатов от «Единой России» поддержали закон с «хитрым» названием «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации).

Среди них – Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев, Алексей Волоцков, Евгений Москвичев, Николай Николаев и Владимир Плотников.





Два депутата – Николай Арефьев от КПРФ и Сангаджи Тарбаев от партии «Новые люди» высказались против.