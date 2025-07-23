Камеры засняли ДТП в центре Волгограда на встречной полосе





В Центральном районе Волгограда вечером 23 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Hyundai Solaris, водитель которого по непонятным причинам решил совершить разворот через две сплошные линии.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 17-25 у остановки общественного транспорт «ЦПКиО». Момент столкновения двух Hyundai Solaris и Kia Rio зафиксировала камера уличного наблюдения.





– В результате происшествия пострадал пассажир Kia Rio, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области