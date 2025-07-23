Волгоградцам продлили запрет на посещение лесов до 28 августа





В Волгоградской области региональный комитет природных ресурсов продлил ограничения на посещение лесов. Введённый ранее запрет теперь будет действовать вплоть до 28 августа в связи с высокой пожароопасностью.

Напомним, пребывание граждан в лесах было ограничено 30 мая 2025 года и неоднократно продлевалось. Последний раз – на минувшей неделе до 7 августа. Однако в связи с жаркой погодой и уточнённым прогнозом синоптиков специалисты решили досрочно пролонгировать ограничения сразу до конца августа.

Отметим, временный запрет предусматривает несколько исключений. В частности, он не распространяется на спасателей, чиновников и представителей контролирующих структур при исполнении, а также некоторых другие категории граждан.