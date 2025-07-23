



В Волгограде местные жители просят главу СК России Александра Бастрыкина взять на личный контроль уголовное дело в отношении задержанного накануне силовикам администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Соответствующая просьба была опубликована в социальных сетях.

– Уважаемый Александр Иванович! Обращаются к Вам жители города-героя Волгограда. В нашем городе вчера произошло значимое для журналистских и политических кругов событие. Задержан Михаил Серенко, который является администратором ряда анонимных телеграм-каналов, в том числе «Острова Свободы». Долгие годы он шантажировал политиков, предпринимателей, общественников и простых людей. Унижал, оскорблял их честь и достоинство. Чувство вседозволенности позволило ему предпринять попытку переписать историю нашего города-героя, делал он это подло, через свой же анонимный канал. Именно за оправдание нацизма он был и задержан, – говорится в сообщении, опубликованном Антониной Белозёровой.

Далее автор сообщения высказывает опасения о том, что Серенко может избежать наказания:

– Сейчас ряд заинтересованных лиц всячески пытаются помочь уйти ему от справедливого наказания. В открытых источниках появилась информация, что деньги он отмывал через ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов». Просим Вас взять на личный контроль его дело и не допустить освобождения преступника.

Отметим, что упоминаемое в сообщении региональное отделение общественной организации, согласно системе СПАРК, действительно в должности председателя с августа 2021 года возглавляет Михаил Серенко.

На сообщение в социальной сети уже отреагировали в СУ СК России по Волгоградской области. Здесь волгоградке напомнили, что в отношении Серенко возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 163 УК РФ и ст. 354.1 УК РФ.

– Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Информация о Вашем обращении в публичном пространстве передана в следственное подразделение, – заверила автора обращения официальный представитель СК СКР Наталия Рудник.

Напомним, что Серенко был задержан накануне, 22 июля. В его квартире прошли обыски, а сам он, по имеющимся у ИА «Высота 102» данным, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения под стражу. Вероятнее всего, автор Telegram-канала будет отправлен в СИЗО с учетом тяжести уголовных преступлений, в которых его подозревают.

Михаил Серенко задержан по заявлению жителя Волгоградской области, у которого он вымогал крупную сумму средств в обмен на молчание. После отказа волгоградца платить Серенко, по версии следствия, в Telegram-канале, причастность к которому Серенко до сих пор всячески отрицал, возглавляя одновременно одноименное СМИ, появилась целя серия постов, порочащих репутацию заявителя.

Кроме того, по данным СУ СКР, Серенко подозревается по статье о реабилитации нацизма.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области